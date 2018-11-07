Başkan Yüksel mahalle programlarını sürdürüyor

Ergene'de mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel önceki akşam İğneler, Ahimehmet ve Misinli Mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yüksel vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde İğneler, Ahimehmet ve Misinli Mahallesi sakinleri Başkan Yüksel'e Ergene'ye yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Misafirperverliklerinden dolayı İğneler, Ahimehmet ve Misinli Mahallesi sakinlerine teşekkürlerini ileten Başkan Yüksel, "Bizler göreve geldiğimiz ilk gün siz Ergeneli vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışacağımıza söz verdik ve vermiş olduğumuz sözleri de bir bir yerine getiriyoruz. Vatandaşımızın kapısını çalıp, istek ve şikayetlerinizi öğreneceğiz ve bu sorunları çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Ergene'de kısa sürede çok büyük işlerin altına imza attık, yapmış olduğumuz bu işlerde en büyük desteği sizlerden aldık" dedi.