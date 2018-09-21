Başkan Yüksel Marmaracık Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi

Sokak üzerinde Ergene Belediyesi tarafından yapımı devam eden parke taş döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yüksel ayrıca Marmaracık mahallesinde bulunan vatandaşlarla da bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İlçe genelinde yapımı devam eden yol bakım, onarım, parke taş döşeme ve asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de yapılan bu çalışmaları yerinde inceliyor. Başkan Yüksel önce ki gün de ekibiyle birlikte Marmaracık Mahallesi 4. Sokak üzerinde yapımı devam eden parke taş döşeme çalışmalarını inceledi. Yapılan çalışma hakkında ekiplerden bilgiler alan Başkan Yüksel çalışan personele kolay gelsin diyerek Marmaracık Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar ile bir araya geldi.

Marmaracık Mahalle sakinleri Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e Marmaracık Mahallesi'ne yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken Ergene Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel sıfırdan bir belediye kurduklarını belirterek, “Biliyorsunuz yeni kurulan bir belediyeyiz fakat 4 yıllık hizmet süremiz içinde yaptıklarımız tartışılamaz. Bizler sizlerin oyu ile bu makama geldik ve sizlere en iyi şekilde layık olmaya çalışıyoruz, sevgi ile birbirimize destek olarak Ergenemiz daha da gelişecek ve büyüyecek” dedi.