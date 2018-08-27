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27 Ağustos 2018 17:25

Başkan Yüksel, Masal Park’ta çocuklara dondurma ikram etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi’ndeki Masal Park’ta eğlenen çocuklara dondurma ikramında bulundu.

Başkan Yüksel, Masal Park’ta çocuklara dondurma ikram etti

27 Ağustos 2018 17:25

Başkan Yüksel ile bayramlaşan küçükler ardından kendilerine ikram edilen dondurmaları afiyetle yedi.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ergene Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Sağlık Mahallesi’nde bulunan Masal Park’taki küçükleri ziyaret etti. Ergene Belediyesi tarafından Masal Park’a kurulan çocuk oyun gruplarında doyasıya eğlenen küçükler Başkan Yüksel tarafından kendilerine ikram edilen dondurmaları da afiyetle yediler.


Ergene Belediyesi tarafından Masal Park’a kurulan çocuk oyun gruplarında doyasıya eğlenen küçüklere dondurma dağıtan Başkan Yüksel küçükler ile bayramlaştı. Başkan Yüksel’e sevgi selinde bulunan küçükler kendilerine ikram edilen dondurmalar için Başkan Yüksel’e teşekkür ederken, Ergene Belediyesi tarafından Masal Park’a kurulan çocuk oyun grupları için mahalle sakinleri de Başkan Yüksel’e memnuniyetlerini dile getirdi.




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