Başkan Yüksel park çalışmalarını inceledi

Tekirdağ Ergene Belediyesi tarafından Marmaracık Mahallesi'ne yapılması planlanan büyük park projesinde çalışmalar başladı.

Ergene'yi her geçen gün daha da güzelleştirme adına çalışmalar yürüten Ergene Belediyesi, Marmaracık Mahallesi'nde ihalesi tamamlanan park için çalışmalara başladı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de yeni park çalışmalarını da yerinde inceledi. Ergene Belediyesi Meclis üyesi Salih Tıknas ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüksel çalışan personele de kolay gelsin dileklerinde bulundu.

Başkan Yüksel, "Ergene'de çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar ve çocuk parkları yapmaya devam ediyoruz. Marmaracık Mahallemizde de yapımına başlanılan bu yeni parkımız ile yeşil alanlarımızın ve parklarımızın sayısı artmış olacak. Marmaracık Mahallesi'nde bulunan vatandaşlarımız yeni parkın tamamlanmasının ardından aileleri ile birlikte vakit geçirebileceği yeni bir alana kavuşacaklar" dedi.

Ergene Belediyesi tarafından Marmaracık Mahallesi'nde toplam 6 bin 700 metrekare alan üzerine yapılacak olan yeni parkta 3 bin 380 metrekare yeşil alan olacak. Bin 700 metrekare beton yol, 580 metrekare yürüyüş yolu, çocuklar için 645 metrekare kauçuk oyun alanı, 13 adet kamelya, 50 adet oturma bankı, 1 adet çay ocağı, bay, bayan ve engelli tuvaleti, alan içinde bulunan bin 200 ağaca ek olarak bin 827 adet ağaç, oyun grupları, spor aletleri, trambolinler, engellilere yönelik aletler, aydınlatma ve sulama sistemleri yapılarak, parkın etrafı beton duvarlar ile de çevrilecek.