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Başkan Yüksel pazarcı esnafına ve vatandaşlara aşure ikram etti

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, semt pazarlarında pazarcı esnafına ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Ergene Belediyesi tarafından Ergene'nin Sağlık, Yeşiltepe, Ulaş ve Velimeşe mahallelerinde Ergene Belediyesi tarafından kurulan stantlarda pazarcı esnafına ve alışverişe çıkan vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.


Semt pazarlarına beraberinde Başkan Yardımcıları Menderes Yıldız, Ayça Albayraktar ve CHP Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel ile birlikte gelen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel hem vatandaşlara hem de esnafa aşure ikram etti.


Sadece aşureyi değil birliği, beraberliği, sevgiyi ve kardeşliği de paylaştıklarını kaydeden Başkan Yüksel, Ergene'nin sevgi kenti olduğunun altını çizdi.

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