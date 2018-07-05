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05 Temmuz 2018 10:48

Başkan Yüksel Samsunlular Derneği’nin pikniğine katıldı

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ulaş Çamlığında Samsunlular Derneği’nin düzenlediği 9.

Başkan Yüksel Samsunlular Derneği’nin pikniğine katıldı

05 Temmuz 2018 10:48

Geleneksel Birlik ve Dayanışma Pikniği’ne katıldı.


Çeşitli organizasyonlara katılarak zamanının büyük bölümünü vatandaşlarla birlikte geçiren Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene’deki Samsunlular ile piknikte buluştu. "Birlik ve dayanışmanın kanıtını oluşturan etkinlikler çerçevesinde hep birlikte gönüllerince eğlenen vatandaşlarımızın her daim mutluluklarının devam etmesini diliyorum" diyen Başkan Yüksel, programlarını yöre halkıyla piknikte değerlendiren üyeleri kutladığını kaydetti.


Pikniğe davul zurnalar eşliğinde Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katılan Başkan Yüksel yöre derneklerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, "Ergene ilçesi Samsunlular Derneği’nin bu birlikteliklerini kutlarım ve bu etkinliklerin devamlılığını diliyorum. Bu işe gönül verip Trakya’da yaşayan Samsun halkını bir araya getiren derneğin başkan ve yöneticileri bu tür etkinliklerin oluşturulmasında baş rolü üstlenmektedir. Dernek Başkanımız Şükrü Kırıkçı ve kardeşimize bu güzel etkinlikte bizleri sizlerle buluşturduğu için teşekkür ederim. Birlik, beraberliğimizin dayanışmanın her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.




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