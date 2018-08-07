Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 11:24

Başkan Yüksel Sinoplular’ın pikniğine katıldı

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Sinoplular Derneği tarafından düzenlenen güreş ve piknik şölenine katıldı.

Başkan Yüksel Sinoplular’ın pikniğine katıldı

07 Ağustos 2018 11:24


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki gün Ulaş Mahallesi Çamlık piknik alanında Sinoplu vatandaşlarla piknik şöleninde buluştu. Pikniğe davul zurnalar eşliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun ile birlikte gelen Başkan Yüksel’in yanında ayrıca, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Menderes Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu ve Ergene Belediye Meclis üyeleri de yer aldı.


Ergene Belediyesi olarak Ulaş Çamlık Piknik alanında böyle büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yüksel, Çorlu Sinoplular Derneği gibi birçok derneğin etkinlik yapmak için Ulaş Çamlık Piknik alanını tercih ettiğini söyledi.


Ulaş Çamlık Piknik alanında Çorlu Sinoplular Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerde güreş müsabakaları, halk oyunları gösterileri ve çeşitli düzenlendi. Etkinlikte Çorlu Sinoplular Derneği tarafından Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Başkan Yardımcısı Menderes Yıldız’a hediye takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç