Başkan Yüksel Sinoplular’ın pikniğine katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki gün Ulaş Mahallesi Çamlık piknik alanında Sinoplu vatandaşlarla piknik şöleninde buluştu. Pikniğe davul zurnalar eşliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun ile birlikte gelen Başkan Yüksel’in yanında ayrıca, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Menderes Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel, Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu ve Ergene Belediye Meclis üyeleri de yer aldı.

Ergene Belediyesi olarak Ulaş Çamlık Piknik alanında böyle büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yüksel, Çorlu Sinoplular Derneği gibi birçok derneğin etkinlik yapmak için Ulaş Çamlık Piknik alanını tercih ettiğini söyledi.

Ulaş Çamlık Piknik alanında Çorlu Sinoplular Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerde güreş müsabakaları, halk oyunları gösterileri ve çeşitli düzenlendi. Etkinlikte Çorlu Sinoplular Derneği tarafından Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Başkan Yardımcısı Menderes Yıldız’a hediye takdim edildi.