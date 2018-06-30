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30 Haziran 2018 16:12

Başkan Yüksel sorunları yerinde dinliyor

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, mahalleleri tek tek dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor ve sorunları yerinde dinleyerek tespit ederek çözüm yolları arıyor.

Başkan Yüksel sorunları yerinde dinliyor

30 Haziran 2018 16:12


Ergene’yi ’sevgi kenti’ yapma adına yola çıktıklarını kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bu maksatla ilçede yaşayan herkesin hem derdine hem de sevincine ortak oluyor. İlçedeki hemen her cenazeye katılarak başsağlığı dileyen hemen her düğünde de ailelerin mutlu anlarına ortak olan Başkan Yüksel vatandaşların sorunlarını da yine vatandaşın ayağına giderek dinliyor.


Bu kapsamda son olarak beraberinde mahalle muhtarı Hüseyin Doğru, mahalledeki derneklerin yöneticileri ile birlikte Ergene’nin Yeşiltepe Mahallesi’nde yer alan kıraathaneleri dolaşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel vatandaşlarla bir araya gelerek şikayet ve taleplerini dinledi.


Vatandaşların Ergene Belediyesinden beklentilerinin neler olduğunu bizzat soran Başkan Yüksel sorunlara çözüm önerileri konusunda da vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.




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