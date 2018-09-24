Başkan Yüksel vatandaşlara aşure ikram etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Muharrem ayı nedeniyle ilçenin Sağlık Mahallesi'nde kurulan semt pazarında pazarcı esnafına ve vatandaşlara aşure ikram etti.

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de Ergene Belediyesi Muharrem ayı münasebetiyle aşure ikramlarına başladı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcıları Menderes Yıldız, Ayça Albayraktar ve CHP Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel'in de katılımıyla önceki gün Sağlık Mahallesi Pazar yerinde pazarcı esnafına ve vatandaşlara aşure ikram edildi.

Sağlık Mahallesi Pazar yerinde aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Belediye Başkan Yardımcılarına bu ikramlarından dolayı teşekkür etti.