Başkan Yüksel vatandaşlara bayrak dağıttı

Cumhuriyetin 95. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel esnaf ve vatandaşlara ev ve iş yerlerine asmaları için üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı hediye etti.

Başkan Yüksel, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını kutladığımız bu önemli günde esnaflarımız ve vatandaşlarımıza iş yerlerine, evlerine asmaları için bayrak hediye etmek istedik. Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü coşkuyla kutluyorsak bunu Atatürk'e borçluyuz, o olmasaydı biz de olmazdık" dedi.

Vatandaşlar, kendilerine hediye edilen Atatürk resimli Türk bayrakları için Başkan Yüksel'e teşekkürlerini iletti.