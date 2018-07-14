Mesajında Başkan Yüksel, “İki yıl önce Türkiye Cumhuriyetine darbe vurmayı amaçlayan bu kalkışma, emniyet güçlerimizin, askerlerimizin, siyasilerimizin, sivil toplum temsilcilerimizin ve her şeyden önemlisi halkımızın tüm dünyaya örnek duyarlılığıyla önlenmiştir” dedi.

“Her zaman askeri girişimlere karşı oldum”

Ben, 12 Eylül askeri darbesini yaşayan ve bundan dolayı mağdur olan bir ailenin ferdi olduğunu ifade eden başkan Yüksel “12 Eylül 1980’den önce Velimeşe Belediye Başkanı olan dayım rahmetli Hasan Varlı, askeri cuntanın darbesi sonucu halkın oyları ile seçildiği belediye başkanlığı görevini, askeri cuntanın atadığı memura bırakmak zorunda kalmıştır. Demokrasiden uzak, o zor günleri yaşayan biri olarak, her zaman askeri girişimlere karşı oldum. Demokratik düzen içinde kazanılmış ama darbe ile kaybedilmiş hakların kıymetini en iyi bilenlerden birisiyim. Biz her zaman demokratik bir hukuk devletinden yana taraf olduk. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece bizde bulunduğumuz cephede demokrasimizi savunduk” ifadelerini kullandı.

“Darbe girişimi tüm ülke genelinde vatandaşlar tarafından engellenmiştir”

Başkan Yüksel mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz gecesi ülkemiz ve milletimizin geleceğini karartmayı amaçlayan darbe girişimine karşı, tüm benliğiyle ayağa kalkan; egemenliğe karşı yapılan darbe girişimi tüm ülke genelinde vatandaşlar tarafından engellenmiştir. Tüm partilerin, farklı siyasi görüşe sahip halkımızın ortak bir hedef için, bu ülke için birleşebildiğini göstermiştir. Din, dil, ırk, siyasi görüşü ne olursa olsun herkes demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu ihanet ayaklanmasına karşı dur demiştir.

Bizler halkın iradesi ile seçilmiş kişiler olarak; O gün cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, genel başkanımızın, siyasi parti temsilcilerinin genel başkanlarının sergilediği tutumu, bizler de tüm ülke genelinde olduğu gibi, ilçemizde de aynı kararlılıkla sergilemeye devam edeceğiz.

Birliğimizi beraberliğimizi bozmaya yönelik girişimlerin bir daha yaşanmaması temennisiyle şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet, Türk halkına da demokrasi dolu günler diliyorum.”