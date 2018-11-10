Başkan Yüksel'den anma mesajı

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 80. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Başkan Yüksel mesajında, "Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında onu minnet ve şükranla anarak, Ata'mızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyete en iyi şekilde sahip çıkacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Bütün hayatını bir milletin var olma mücadelesi üzerine şekillendiren ve kahraman ulusumuzla birlikte yepyeni bir devlet kuran Mustafa Kemal Atatürk içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarken, dini inancı, etnik kökeni, siyasi görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün milletimizi büyük, bağımsız Türkiye idealinde birleştirerek, sadece milletimize değil esaretten kurtuluş ve barış içinde bir dünya hayal eden insanlığa örnek olmuştur. Bu yönüyle evrensel bir değer kazanan milli mücadelemiz, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu bu değerli mirası geleceğe taşıyabilmek için uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalıyız. Ona ve aziz hatırasına saygının gereği olarak, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yüksel ayrıca, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde Ata'mızı ve silah arkadaşlarını, bu ülke uğruna canını ortaya koyan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı, sevgi, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.