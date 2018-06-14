Başkan Yüksel’den Bayram kutlaması

Belediye Başkanı Rasim Yüksel mesajında, “On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren; bizleri yeniden biçimlendiren ahlak ve fazilet ölçüleriyle, yeniden canlandırdığımız dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkileriyle, hiç şüphesiz son derece verimli bir ay olmuştur” dedi.

Başkan Yüksel ayrıca, “Ülkemizde yaşanan olaylar, her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Bayramların vesilesiyle toplumumuzun bütün kesimleri arasındaki bağları güçlendiren, gelecek için bizleri umut kaynağı olan, milli ve manevi değerlerimizin daha yoğun yaşandığı günlerdir. Bayramın önemini hatırlattığı güzel değerlerin, sadece bayram günleri ile sınırlı kalmamasını yılın tüm günlerinde yaşanmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramının Trakya halkı için, milletimiz ve ülkemiz için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olmasını temennisiyle, tüm hemşerilerimin ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.