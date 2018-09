Başkan Yüksel'den Muharrem ayı iftarı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Marmaracık Mahallesi Kapalı Düğün Salonu'nda ilçe sakinlerine iftar programı düzenledi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in vermiş olduğu iftar programına, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Menderes Yıldız, Nuh Nuhoğlu, Hülya İnci, Ergene Belediyesi'nin meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel iftar programında yapmış olduğu konuşmasında, “Muharrem ayı iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Medeniyetlerin ortak buluşma noktası olan, Balkanların çalışkan ruhu ile Anadolu'nun hoşgörüsünün sentezinde, Karadeniz'in coşkun dalgaları ile Egenin yörük efelerinin bir arada yaşadığı ortama, Doğunun yüce dağları ile Trakya'nın engin ovalarında hiç durmayan biçerdöver ve makine seslerine ev sahipliği yapan yerdir Ergene. Yine bizler için büyük öneme sahip olan Muharrem ayı içinde bulunuyoruz. Bu ay Hicri yılbaşı olarak önem arz ederken yine acı ve elim bir hadise olan Kerbela vakasının da gerçekleştiği aydır. Bu vesile ile Kerbela da şehit edilen İmam Hüseyin ve 71 kişiyi de rahmetle anıyorum. Allah'ın ayı da denilen bu ay Ramazan ayından sonra oruç tutulması en faziletli ay olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından müjdelenmiştir. Bugün 21 Eylül tarihinde başlayan 12 İmam orucunu da Allah kabul etsin diyorum. Hepinizin aşure gününü tebrik ederim. Hiçbir ayrım gözetmeksizin her nereden gelip Ergene'de ikamet eden vatandaşımız varsa biz hepsinin yanındayız. Kültürel zenginliğimizi her alanda yaşatmaya vesile olmak da bizim için gurur kaynağıdır. Doğumdan ölüme vatandaşımızın yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Alt kimlik üst kimlik gibi gereksiz ayrımları gözetmeksizin Ergeneliyim diyebilmeliyiz. Mahalle bazlı tanımları bırakarak, artık Ergeneli olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşayalım diyorum. İftarımıza katılan kıymetli Ergenelilere de teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik ve lokma duasıyla başlayan iftarda gönül sofrasına oturan Başkan Yüksel, vatandaşlarla birlikte iftar etti. Bu güzel iftar programı nedeniyle iftara katılanlar vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Yüksel'e teşekkürlerini iletti.