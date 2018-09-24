Başkan Yüksel'den tren kazasında ölen Ersen Gül'ün ailesine taziye ziyareti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 8 Temmuz tarihinde Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Ersen Gül'ün Velimeşe Mahallesi'nde bulunan evine taziye ziyaretinde bulundu.

8 Temmuz tarihinde yaşanan ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında hayatının baharında yaşamını yitiren Van doğumlu 30 yaşındaki Ersen Gül'ün Velimeşe'de bulunan evini Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ziyaret ederek Gül ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen taziye ziyaretinde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel ilçe yöneticileri ve kadın kolları yöneticileri de yer aldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Gül ailesine baş sağlığı dilerken, Ergene Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını, herhangi bir istekleri ve ihtiyaçları olduğunda Ergene Belediyesinin Velimeşe Mahallesi'nde bulunan hizmet binasına başvurabileceklerini belirtti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e destekleri ve ziyareti için teşekkür eden Ersen Gül'ün eşi Hatice Gül, çocuklarının babasının hayatını kaybettiği tren kazasında sorumluların bulunup gerekli cezayı almalarını istediğini belirtti.