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29 Ağustos 2018 12:54

Başkan Yüksel’den Zafer Bayramı kutlaması

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Başkan Yüksel’den Zafer Bayramı kutlaması

29 Ağustos 2018 12:54


Başkan Yüksel mesajında, "30 Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer, asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışı, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı ve ay yıldızlı bayrağımızı göklerde sonsuza kadar özgürce dalgalandırma irademizin simgesidir. İmkansızlıklar içinde verilen zorlu bir mücadelenin ardından kazanılan bu büyük zafer, milletimizin, en değerli varlığı olan istiklalinden asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir. Büyük fedakarlıklarla kazanılmış bu vatan ve bağımsızlığımız, bugün bizlerin de aynı hassasiyetle koruma yükümlülüğümüz, bizlere büyük görevler yüklemektedir. Vatanımıza, birliğimize ve dirliğimize kastetmeye yeltenenler milletimizin cesareti ve mücadelesi karşısında hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Milli mücadelemizdeki ruh, ülke ve millet sevgisi ile dayanışma ve birlik anlayışı, bizim için yol gösterici olmaya devam edecek, birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışanları her zaman alt edecektir. Tüm Türk halkının ve Ergeneli hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zafer yolunda canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifarelerine yer verdi.




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