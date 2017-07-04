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04 Temmuz 2017 12:32

Başkanlardan TMO’ya ziyaret

Hasat sezonunun başlamasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Malkara Ajans Amirliğine gelen AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, Ofis Müdürünü ziyaret ederek, üreticilerle görüştü.

Başkanlardan TMO’ya ziyaret

04 Temmuz 2017 12:32


Şentürk ve Gündüz’ün yaptığı ziyarette, Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Hasköy Muhtarı Recai Dilfaz ile Küçükhıdır Mahallesi’nden çiftçi Sezai Fettah Güney de yer aldı.


Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, alımı gerçekleştirilen buğdayın fiziksel ve kimyasal sonuçları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gündüz, Çiftçilere hayırlı, uğurlu ve bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diledi.


Malkara’da 300 bin dekar alanda buğday ekildiğini belirten başkan Gündüz, "İlçemizde son yılların en iyi ürün hasadı yapılıyor. Ofis hazırlıklarını tamamladı. Depolar kiralandı. Alıma hazır. TMO tarafından Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) beyan edilen buğday alımı gerçekleştirilecektir. İlçemizde bu yılki rekolte yüksek rakamlara ulaştı. TMO’ne buğday geldiği müddetçe buğday alınacak. İlçemizde 150 - 180 bin ton arasında rekolte bekliyoruz" dedi.


Konuşmasında çiftçilerin beklentilerini dile getiren Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, "Tarımın girdileri hayli yükseldi. Çiftçilerimiz enflasyon farkı kadar fiyat bekliyor. Şu an itibariyle buğday alım fiyatı açıklanmadığı için taahhütname ile alım yapılmaktadır. Mal sahibi çiftçilerimizin ürününü teslim ederken başında olmaları gerekiyor. Randevu alan üreticilerimizin malı geliş sırasına göre alınmakta olup, hiçbir üreticimiz mağdur edilmeyecektir" ifadelerini kaydetti.


TMO’nun açık alana buğday almak istemediğini belirten Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, "Tekirdağ merkezindeki kapalı depolar doluncaya kadar, açık alana buğday alımı yapılmayacaktır. Bizler, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.




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