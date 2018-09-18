Başsavcı Ömer Örücü: "Huzurlu bir Malkara için çalışacağız"

Evli ve 2 çocuk babası Ömer Örücü, Ankara'da 12 yıllık serbest avukatlık deneyiminin ardından ilk görev yeri Malkara'ya Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Malkara ilçesinde görev yapmaktan memnun olduğunu ifade eden Cumhuriyet Savcısı Ömer Örücü, ilçe halkının sevecen ve cana yakın olduğunu söyledi.

İlçede suç oranının yüksek oranda seyretmediğine dikkat çeken Cumhuriyet Savcısı Örücü, “Malkara ilçesi huzurlu bir ilçe. Daha huzurlu bir ilçe için emniyet ve jandarma ile uyum içerisinde çalışmalar yürüterek, vatandaşlarımızın derdini iletmesi ve akabinde hızlı ve etkin bir şekilde adaletin tecelli etmesi için çok daha fazla gayret edeceğiz. Amacımız bu tarihi, şirin ve güzel ilçemizde adalet, huzur ve güven duygularını her bireye maksimum seviyede hissettirmektir" şeklinde konuştu.