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08 Temmuz 2018 12:58

Batuhan Çakır, Türkiye’ye altın madalya kazandırdı

Tekirdağlı milli atlet Batuhan Çakır, erkekler üç adım atlama finalinde 15.

Batuhan Çakır, Türkiye’ye altın madalya kazandırdı

08 Temmuz 2018 12:58

62 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.


Macaristan’ın Györ kentinde düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nın ikinci gününde Türkiye’yi temsil eden Tekirdağlı atletlerinden Batuhan Çakır, erkekler üç adım atlama finalinde 15.62 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.


Üç adım atlama erkekler finalinde Batuhan Çakır, EYOF 2017’de yaptığı gibi yine şampiyon olmayı başardı. Milli atlet, geçen ay 15.70 ile hem Avrupa U18 listesinde birinciliğe hem de Türkiye rekoruna imza atmıştı. Györ’deki finalde ise 15.62 atlayarak altın madalya alan başarılı sporcu, Avrupa U18’de Türkiye’nin şampiyonluk kazanan ikinci atleti oldu.




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