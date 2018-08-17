Bayram boyunca hatalı sürücüye kırmızı düdük

Kurban Bayramı’nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde hayata geçirilen ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi Tekirdağ’da da uygulanıyor. Proje kapsamında trafik ekipleri çocuklara, kırmızı renkli düdük, tişört ve broşür dağıttı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın bayram tatili süresince devam edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından bayram tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırma, meydana gelebilecek ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını önlemeye yönelik ’Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ uygulaması gerçekleştirilerek şehrin çeşitli yerlerine asılan afiş, broşür, görsel ve işitsel materyallerle kampanyanın geniş kitlelere ulaştırılması, vatandaşların ve araç sürücülerinin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır."