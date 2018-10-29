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Bayram coşkusu Cumhuriyet Bandosu'yla tavan yaptı

Tekirdağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cumhuriyet Bandosu vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cumhuriyet Bandosu vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.


Bütün milli bayramları büyük coşku ile kutlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da heyecanlı ve coşkulu bir şekilde karşıladı. Kutlama etkinliklerine bir gün öncesinden başlanırken, Cumhuriyet Bandosu Süleymanpaşa'da sokakları şenlendirdi. Tekirdağ Valiliği önü, Sahil Zabıta Noktası ve Değirmenaltı ile Hürriyet mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Bandosu, İzmir Marşı, Onuncu Yıl Marşı gibi milli duyguları üst seviyeye taşıyan marşları seslendirirken, vatandaşlardan gelen isteklere de yanıt vermeye çalıştı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Cumhuriyet Bandosu, Cumhuriyet Bayramı süresince kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.

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