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17 Haziran 2018 16:52

Bayram dönüşü yapılan kazada baba oğul yaralandı

Tekirdağ’da bayram dönüşü meydana gelen trafik kazasında araba bulunan baba ve oğul yaralandı.

Bayram dönüşü yapılan kazada baba oğul yaralandı

17 Haziran 2018 16:52


Kaza, Tekirdağ girişi Malkara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametine seyir halinde olan Aziz Mahmut Güney hakimiyetindeki 06 BZ 6863 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Aziz Mahmut ve oğlu Mükerrem Güney yaralandı. Kaza sırasında araçta sıkışan Mükerrem Güney sağlık ekiplerinin uzun süre müdahalesi sonucunda araçtan çıkarıldıktan sonra Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı baba ve oğul hastaneye kaldırıldıktan sonra, polis ve jandarma ekipleri de kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafiği rahatlatmak için çalışma yaptı.


Kaza yapan hafif ticari aracın yoldan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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