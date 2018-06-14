Bayram tatili için emniyetten tedbirler

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü İl genelinde Ramazan Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini, halkın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri adına bazı emniyet tedbirleri alındığını duyurdu.

Motorize ekip sayısı artırıldı

Mübarek Ramazan Bayramı nedeniyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tedbirler şöyle sıralandı:

Bayram tatili süresince özellikle halkımızın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde asayiş yönünden kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi olayların önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip sayıları artırılmıştır. Şehirlerarası otobüs terminali ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarında oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak şüpheli şahıslara yönelik kontroller artırılmıştır. Muhtemel olayların önlenmesi, vatandaşlarımızın huzurunu bozan davranışların men edilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri bayram süresince resmi ve sivil ekiplerimizin yapacağı uygulamalarla kontrol edilecektir”.

Yollara ek tedbirler

Tedbirler hakkında yapılan açıklamanın devamında, “İlimiz genelinde trafik yönünden yoğunluk yaşanacak olan bölgelerde ve otoyollarda ek tedbirler alınarak ekip ve personel sayısı artırılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri adına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü olarak bayram tatili süresince çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.