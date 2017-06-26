Bayramda huzurevi sakinleri unutulmadı

Tekirdağ İl protokolü topluca huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, yaşlıların bayramlarını kutladılar.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Tuğlalı Parkta gerçekleşen Bayramlaşma programının ardından, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve beraberinde İl Emniyet Müdür Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Erdal Eren, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ile birlikte Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramını kutladılar. İl protokolü, bayramlaşma merasiminden sonra huzurevinde bulunan yaşlılarla oturup sohbet ettiler. Huzurevindeki yaşlılarla yapılan sohbetinden ardından, İl protokolü yaşlılara sağlık sıhhat diledikten sonra huzurevinden ayrıldılar.