Bayramda Tekirdağ’da ücretsiz toplu taşıma ve mezarlık servisi hizmeti

Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TEKULAŞ tarafından işletilen toplu taşıma araçları, faaliyet gösterdiği güzergahlarda bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti verecek.

Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Tetaş’a ait özel halk otobüsleri de bayramın 1. ve 2. günü ücretsiz olarak hizmet verecek. Öte yandan, Ramazan Bayramı’nda Süleymanpaşa ilçesinde Yeni Şehir Mezarlığını ziyaret edecek vatandaşlar için valilik önünden ücretsiz olarak otobüsler kaldırılacak.