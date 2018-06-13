Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 16:21

Bayramda Tekirdağ’da ücretsiz toplu taşıma ve mezarlık servisi hizmeti

Ramazan Bayramı nedeniyle Tekirdağ’da ücretsiz toplu taşıma ve mezarlık servisi hizmeti verilecek.

Bayramda Tekirdağ’da ücretsiz toplu taşıma ve mezarlık servisi hizmeti

13 Haziran 2018 16:21


Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TEKULAŞ tarafından işletilen toplu taşıma araçları, faaliyet gösterdiği güzergahlarda bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti verecek.


Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Tetaş’a ait özel halk otobüsleri de bayramın 1. ve 2. günü ücretsiz olarak hizmet verecek. Öte yandan, Ramazan Bayramı’nda Süleymanpaşa ilçesinde Yeni Şehir Mezarlığını ziyaret edecek vatandaşlar için valilik önünden ücretsiz olarak otobüsler kaldırılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç