Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Bayreuth Türk FC ile Çerkezmüsellim dostluk maçı gerçekleşti.

Tekirdağ 13 Kasım Stadı’nda gerçekleşen dostluk maçını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da izledi. Başkan Kadir Albayrak maçtan önce her iki takıma da başarılar diledi.

Almanya’nın Bayreuth şehrinden gelen Bayreuth Türk FC ile Çerkezmüsellim arasındaki maçı hakemler Nihat Üssüz, Sezer Mutlu ve Hakan Mutafçı yönetti. Maç öncesinde her ikim takım birbirlerine flama ve çiçek hediye etti.

Dostluk maçında Çerkezmüsellim rakibini 3-2 mağlup etti.