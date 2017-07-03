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03 Temmuz 2017 20:40

Bebeğini plaj tuvaletinde doğurup terk etti

Tekirdağ’da hamile olduğunu ailesinden gizleyen 17 yaşındaki genç kız, plaj tuvaletinde doğurduğu bebeğini terk edip kaçtı.

Bebeğini plaj tuvaletinde doğurup terk etti

03 Temmuz 2017 20:40

Ağlama sesini duyan vatandaşların haber vermesiyle bebek hastaneye götürülürken, jandarma tarafından gözaltına alınan genç kız ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da oturan ve hafta sonunu geçirmek için ailesiyle birlikte Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi sahiline tatile gelen 17 yaşındaki G.K., erkek arkadaşından hamile kaldı ancak korktuğu için ailesinden gizledi. Kumbağ sahilinde plaj tuvaletinde tek başına doğum yapan genç kız, doğurduğu erkek bebeği göbeğini kesip havluya sararak orada bırakıp tekrar ailesinin yanına döndü ve ailesiyle birlikte plajdan ayrıldı. Bebeğin ağlama sesini duyan tuvalet yakınındaki vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan bebek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu bebeği G.K.’nın dünyaya getirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri plajdan ayrılan G.K., babası K.K., annesi Y.K. ve ağabeyi M.K.’yı gözaltına aldı. İfadelerinin ardından Tekirdağ Adliyesine çıkarılan 4 kişiden G.K. tutuklanırken, anne, baba ve kardeşi serbest bırakıldı.




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