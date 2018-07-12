Beğendiği kolyeyi alamadı, tasarımcı oldu

Genç kadın, yaptığı el emeği, göz nuru takılarla hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor, hem de çocuklarının eğitim masraflarının bir kısmını karşılamaya çalışıyor.

6 yıl önce ailesiyle birlikte Kapaklı’ya taşınan ve burada bir fabrikada çalışan 31 yaşındaki Ayşegül Aydın, 3’üncü çocuklarının dünyaya gelmesiyle birlikte işinden ayrıldı. Eşiyle gittiği alışverişte beğendiği kolyeyi pahalı geldiği için alamayan Aydın, malzemeleri tedarik ederek kolye, bileklik, yüzük gibi takı eşyaları yapmaya karar verdi. Aile ekonomisine katkı sağlamak için el becerisini devreye sokarak takı yapan Aydın, Kapaklı’da bulunan Çamlık Parkında küçük bir tezgahta yaptığı tespih, bileklik, kolye, yüzük gibi takı eşyalarını satıyor. Aydın’ın el emeği ürünleri büyük ilgi görüyor.

Aydın, hazırladığı takıları kendi çabalarıyla yapmaya başladığını ve belediyeden halk pazarında tezgah açmak istediğini belirterek, Kapaklı Belediyesine sosyal medya üzerinden ulaştığını fakat bir dönüş olmadığını ifade etti.

"Ben de yapabilirim dedim"

Yaklaşık 3 yıldır el emeği göz nuru takıları yapmaya başladığını belirten Aydın, "Bir gün eşimle birlikte alışverişe gittik. Burada bir kolye beğendim. Fiyatını gördüğümde ise bana çok pahalı geldi. Sonrasında düşündüm ve ben de yapabilirim dedim. Birkaç gün içerisinde malzemelerini tedarik ettim ve bir kolye yaptım. Çalıştığım yerde bu kolyeyi görenler çok beğendiler ve nereden aldığımı sordular. Onlara satın almadığımı kendi imkanlarımla yaptığımı söyledim. Aynı gün içerisinde birçok arkadaşım yanıma gelerek kendilerinin de istediklerini söylediler. İlk başlarda zevk için yapıyordum. Ama daha sonrasında bunlardan maddi bir kazanç sağlayacağımı düşündüm ve yaptığım ürünleri satmaya başladım. İlk olarak Youtube üzerinden bu tarz videolar izleyerek başladım. Sonrasında devam ederek kendimi geliştirdim. Şuanda yaptığım tasarımlarımı hem internet üzerinden hem de çevremdeki insanlara satıyorum" dedi.

"Helalinden para kazanmak çok güzel"

Yaptığı işin zor olduğunu fakat büyük bir zevkle yaptığını söyleyen Ayşegül Aydın, helal para kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Helalinden para kazanmak çok güzel. Alnımın teriyle helalinden kazanıyorum. Çok şükür elimden bu tür işler geliyor. Eşim fabrikada çalışıyor hem ona destek olmak için hem de boş zamanlarımı değerlendirmek için bu işi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"En büyük destekçilerim çocuklarım"

El emeği göz nuru takılarını yaparken çocuklarının sürekli ona yardımcı olduklarını belirten Aydın, "En büyük destekçilerim çocuklarım. Onların yardımlarıyla ve destekleriyle yaptığım iş bana hiç zor gelmiyor aksine bu işi yaparken zevk alıyorum. En küçük çocuğum 6 aylık bu sebeple fabrikada çalışamıyorum. Ben de kendime böyle bir yol buldum. Bu iş için bir emek harcıyorum ve bunun karşılığını çevremdekilerin beğenisiyle alıyorum bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Profesyonel olarak bu işi yapmak istiyorum"

Hiçbir eğitim almadan bu işe başladığını belirten Aydın, "Profesyonel olarak bu işin eğitimini almak istiyorum. En azından bir sertifika sahibi olmak istiyorum. Ayrıca kendimi geliştirdikten sonra da eğitim vermek istiyorum. Ev hanımlarının yapabileceği bir iş sadece biraz zaman harcamaları gerekiyor. Bu konu da eğitim verebilmek için öğrenmek isteyenlere bizlere yer verilmesini istiyorum. Bu sayede öğrenen, öğrenmek isteyen kişiler buraya gelerek eğitimini alabilirler. Eğitimi aldıktan sonra da yaptıkları takı eşyalarını satarak evlerinin ekonomisine katkıda bulunabilirler. Öncelikle kendimi geliştirmek sonrasında ise öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.