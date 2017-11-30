(Bekleyecek) Çerkezköy Vizyonerleri ödül töreni

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen törende Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Funda Serfice, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan ve davetliler de yer aldı.

“Çerkezköy’ün kalkınması daha da hızlanacak”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ödül töreninde konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, “Güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı, lojistik yatırımları, üniversitesi ve turizmi ile çevreye duyarlı, kentleşme çalışmalarını tamamlamış, mutlu ve yaşanılabilir bir Tekirdağ olarak belirleyen Büyükşehir Belediyemiz bugün 1325’inci gününde yaklaşık olarak 1 katrilyon 300 milyar liralık yatırım yapmanın ve yatırımı harekete geçirmenin güzelliği ve mutluluğunu yaşıyor. Bu yatırımların büyük bir kısmı da Çerkezköy’de olduğunu da belirtmek istiyorum. Çerkezköy Kent Konseyi’nin önemli bir yeri var çünkü Kent Konseyi Başkanımız Funda Serfice aynı zamanda bizim Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz. Şunu net söylemek gerekir ki, Büyükşehir Belediyesi Meclisinde 60 üyesi var. Bunlardan 6 tanesi, Çerkezköy Belediye Başkanımız da dahil olmak üzere Çerkezköy’den geliyor. Hepsi birbirinden değerli hizmetler, getirdikleri önerilerle Çerkezköy için çok büyük hizmetlere öncü oldular. Ben tüm meclis üyelerimizi Sayın Belediye Başkanımız Vahap Akay başta olmak üzere kutluyorum. Tüm vizyonların içinde Çerkezköy’ün yeri ayrı. Büyükşehir kanunu çıktığında Çerkezköy’ün sınırları da genişledi. Çerkezköy OSB’nin ayrı bir yeri var. Tekirdağ’daki sanayi kuruluşların en büyükleri burada bulunuyor. Çerkezköy’ün kalkınması bundan sonra daha da hızlı olacak. Bundan önceki yıllarda az bir yağışta dahi su baskınlarını yaşayan Çerkezköy geçtiğimiz aylarda metre kareye düşen 90 kilo yağışta zarar görmedi. Bu da yerel hizmetlerin kalitesini ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi.

Başkan Albayrak konuşmasının ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan’a vizyoner ödülünü verdi. Program protokol üyeleri tarafından girişimcilere, sanayicilere ve iş adamlarına ödüllerinin takdim edilmesi ile son buldu.