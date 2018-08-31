Belediye başkanından sanatçılara taş çıkartacak performans

Başkan Yüksel performansı ile hem izleyicilerden hem de sanatçı Burcu Güneş’ten tam not aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ünlü sanatçı Burcu Güneş’in sahne aldığı konser Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Konserin son bölümünde sahneye gelerek sanatçıya çiçek ve Ergene Velimeşespor’un üzerinde Burcu Güneş yazılı 59 numaralı formasını takdim eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuşmak yapmak üzere mikrofonu eline aldı. Teşekkür konuşması yapan Yüksel, sevdiği bir şarkıyı seslendirdi. Sahnede sanatçılara taş çıkartacak bir performans sergileyen Başkan Yüksel hem sahnedeki sanatçı Burcu Güneş’den hem de Velimeşe Meydanı’nı dolduran vatandaşlardan tam not aldı.

Konser havai fişek gösterisi ve fener alayı ile sona erdi.