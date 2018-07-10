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10 Temmuz 2018 10:40

Belediye başkanları kaza bölgesine gitti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazanın yaşandığı alana gitti.

Belediye başkanları kaza bölgesine gitti

10 Temmuz 2018 10:40


Türkiye’yi yasa boğan kazanın yaşandığı bölgeyi ziyaret eden belediye başkanları yetkililerden bilgi aldı. Kaza bölgesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Çorlu ilçemizde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.


Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu "24 vatandaşımızı kaybettik, 338 vatandaşımız ise yaralı. Trakya’mız ve ülkemiz için çok acı bir gün yaşıyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kaydetti.




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