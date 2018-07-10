Belediye başkanları kaza bölgesine gitti

Türkiye’yi yasa boğan kazanın yaşandığı bölgeyi ziyaret eden belediye başkanları yetkililerden bilgi aldı. Kaza bölgesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Çorlu ilçemizde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu "24 vatandaşımızı kaybettik, 338 vatandaşımız ise yaralı. Trakya’mız ve ülkemiz için çok acı bir gün yaşıyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kaydetti.