Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 14:57

Belediye Meclis üyelerine eğitim semineri başladı

Trakya Kent Belediyeler Birliği tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve belediye üst yönetimine yönelik düzenlenen eğitim semineri başladı.

Belediye Meclis üyelerine eğitim semineri başladı

15 Eylül 2017 14:57


Trakya Kent Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın da katıldığı iki gün sürecek seminerde sırasıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu, belediye meclis üyelerinin görev ve sorumlulukları, meclis ve encümenin çalışma usul ve esasları, yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik konularına yer verilecek.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı ve Trakya Kent Birlik Müdürü Behçet Atlı’nın takdiminin ardından bir konuşma yapan Başkan Albayrak, “Trakya Kent Belediyeler Birliği olarak iki gün sürecek olan bir program hazırladık. Büyükşehir Belediyemize bağlı Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanımız Hafize Zülüflü ve Müfettişimiz Dursun Öztürk bizlere çok önemli bilgilendirmeler yapacak. Memurlar ölene kadar memurdur. Attığımız küçük bir imza 20 yıl sonra bile karşımıza çıkabilir. İki günlük bu programın bizlere oldukça faydalı olacağı görüşündeyim. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.


Seminerin birinci gününde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Hafize Zülüflü sunum yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç