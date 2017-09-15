Belediye Meclis üyelerine eğitim semineri başladı

Trakya Kent Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın da katıldığı iki gün sürecek seminerde sırasıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu, belediye meclis üyelerinin görev ve sorumlulukları, meclis ve encümenin çalışma usul ve esasları, yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik konularına yer verilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı ve Trakya Kent Birlik Müdürü Behçet Atlı’nın takdiminin ardından bir konuşma yapan Başkan Albayrak, “Trakya Kent Belediyeler Birliği olarak iki gün sürecek olan bir program hazırladık. Büyükşehir Belediyemize bağlı Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanımız Hafize Zülüflü ve Müfettişimiz Dursun Öztürk bizlere çok önemli bilgilendirmeler yapacak. Memurlar ölene kadar memurdur. Attığımız küçük bir imza 20 yıl sonra bile karşımıza çıkabilir. İki günlük bu programın bizlere oldukça faydalı olacağı görüşündeyim. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Seminerin birinci gününde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Hafize Zülüflü sunum yaptı.