Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 10:26

Belediye otobüsü şoförü kazada öldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Belediye otobüsü şoförü kazada öldü

31 Mayıs 2018 10:26

Kazada sürücü ölürken yanındaki eşi de yaralandı.


Kaza Çorlu çevreyolu üzerinde yeni mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ve Çorlu’da toplu taşıma hizmeti veren halk otobüslerinde şoför olarak çalışan Selahattin Söğüt idaresindeki 59 ZS 187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce yolu ayıran beton bariyere çarptı ardından da yoldan çıkarak şarampole devrildi.


Ters dönen otomobilin sürücüsü Selahattin Söğüt olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan eşi Çiğdem Söğüt ise yaralandı.


Yaralı Çiğdem Söğüt 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken kazada ölen Selahattin Söğüt’ün cansız bedeni de polis ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç