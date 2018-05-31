Belediye otobüsü şoförü kazada öldü

Kazada sürücü ölürken yanındaki eşi de yaralandı.

Kaza Çorlu çevreyolu üzerinde yeni mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ve Çorlu’da toplu taşıma hizmeti veren halk otobüslerinde şoför olarak çalışan Selahattin Söğüt idaresindeki 59 ZS 187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce yolu ayıran beton bariyere çarptı ardından da yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Ters dönen otomobilin sürücüsü Selahattin Söğüt olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan eşi Çiğdem Söğüt ise yaralandı.

Yaralı Çiğdem Söğüt 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken kazada ölen Selahattin Söğüt’ün cansız bedeni de polis ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.