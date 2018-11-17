Belediye personeline hayat tarzı semineri

Ergene Belediyesi Kültür ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline Türk Böbrek Vakfı desteğiyle Tekirdağ Diyaliz Merkezi Koordinatörlüğü tarafından Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri hakkında eğitim semineri verildi.

Ulaş Düğün Salonu'nda Tekirdağ Diyaliz Merkezi Koordinatörü Ali Arda tarafından gerçekleşen sunumda, özellikle tuz ve şeker konusuna dikkat çekildi. Arda, şeker kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, zayıf hafıza gücü, öğrenme problemleri, depresyon ve tokluk algısında bozulma tüm bu sorunların aşırı şeker tüketimiyle çok yakından ilgisi olduğu söyleyerek, şeker hastalığının dengesiz beslenme, kilo fazlalığı, hareketsizlik ve insülin mekanizmasında bozulmasıyla meydana geldiğini belirtti.

Şeker hastalığının belirtilerini de açıklayan Arda, “Şeker hastalığının belirtileri, halsizlik ve yorgunluk, aşırı uyku, kilo kaybı, sık tuvalete gitme, ağız kokusu ve kapanmayan yaralardır. Şeker hastalığı, böbreklerimize, gözlerimize, dişlerimize, sinir sistemimize ve üreme organımıza zarar verir” dedi.

Eğitim seminerinde ayrıca, sağlıklı beslenmenin yanı sıra insanların fazla hareket etmeleri gerektiği, her gün en az yarım saat yürüyüş yapılmasının uygun olduğu, asansör yerine merdiven kullanılması ve böbrekler için fazla su tüketiminde bulunulması gerektiği belirtildi.

Eğitim seminerinin sonunda Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar sunumu gerçekleştiren Tekirdağ Diyaliz Merkezi Koordinatörü Ali Arda teşekkürlerini ederek hediye takdiminde bulundu.