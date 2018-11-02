Bengü Çorlu'yu coşturdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konserde sahne alan ünlü sanatçı Bengü, coşturdu.

Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı, Çorlu halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Çorlu'nun kurtuluş bayramlarının sembollerinden olan ve Fener Alayında temsilen yürüyüşe katılan kurtuluş kızı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katıldığı kortej, Atatürk Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Parkı'nda sona erdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, evlerinden ve iş yerlerinden Türk bayrakları ile desteklediği Fener Alayı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kortejin ardından Kurtuluş Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Parkı'nda sevilen sanatçı Bengü sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde vatandaşlar Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünü coşkuyla kutladı.

Konser alanında halka seslenen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, alanı dolduran binlerce Çorlulunun Kurtuluş Bayramını kutladı ve Bengü'ye Çorlu halkı adına çiçek takdim etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bengü, hayranlarıyla sevilen şarkılarını seslendirdi.