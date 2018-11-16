‘Benim Kulübüm Yeşilay‘ projesi 10 bin öğrenciye ulaştı

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinde Yeşilay farkındalığı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen ‘Benim Kulübüm Yeşilay' projesi, Türkiye genelinde 10 bin öğrenciye ulaştı.

‘Benim Kulübüm Yeşilay' projesi kapsamında 24 Ekim 2017 tarihinden itibaren, 39 ilden 66 Yeşilay şubesi ve 540 genç Yeşilay gönüllüsü; ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere Yeşilay'ı tanıtan ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kazanımlarını temel alarak öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturacak faaliyetler düzenledi. Etkinlikler kapsamında öğrenci sayısı 10 bin oldu. ‘Benim Kulübüm Yeşilay Projesi' Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Süleymanpaşa ilkokulunda 135 öğrenciye, İnönü Ortaokulunda 140 öğrenciye, toplamda 275 öğrenciye ulaşarak uygulandı.

Öğrenciler eğlenirken Yeşilay'ı tanıyor

‘Benim Kulübüm Yeşilay Projesi', 2017 yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda düzenlenen faaliyetlerle öğrencileri bağımlılıklara karşı korumayı hedefliyor. Yeşilay gönüllüleri tarafından ilkokul ve ortaokullarda uygulanan etkinliklerle öğrenciler hem eğleniyor hem de Yeşilay'ı tanıma imkanı yakalıyor. Bunların yanı sıra proje kapsamında öğrencilerin Yeşilay Kulüpleri kurması desteklenirken daha önce kurulan Yeşilay Kulüplerinin de aktif hale getirilmesi amaçlanıyor.