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20 Haziran 2017 00:12

Berberlerde Bayram yoğunluğu başladı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Ramazan Bayramına sayılı günler kala berberlerde bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Berberlerde Bayram yoğunluğu başladı

20 Haziran 2017 00:12


Bayram öncesi müşterilerinin sayısının artığını belirten berberler, gece geç saatlere kadar çalışacaklarını ifade etti. Hayrabolu’da 21 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Tayfur Gürman, bayramın yaklaşmasıyla birlikte işlerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.


İşlerin yoğun olmasından dolayı sahura kadar vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Gürman, "Ramazan Bayramına sayılı günler kala işlerimizde aşırı artış oluyor. Tıraş olmak için gelen müşteriler fazla yoğun olduğu için sıraya giriyor. Zaman zamanda yoğunluğu azaltmak için müşterilerimize randevu veriyoruz. Randevusunda gelen müşterimizi traş edip bekletmeden gönderiyoruz. İşlerin yoğun olmasından dolayı gece geç saatlere kadar çalışıyoruz" dedi.




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