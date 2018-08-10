Beren bebeğin adı kreşte yaşatılacak

Ergene Belediye Meclisi önceki gün Ağustos ayı meclis toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Eğitim öğretim çalışmalarına her daim destek veren Ergene Belediyesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yapımı devam eden gündüz bakımevinin adını belirledi. Toplantıda Yeşiltepe Mahallesi’nde çok kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan gündüz bakımevinin isminin Ergene Belediyesinin eski personeli olan Melih Kurtuluş’un 8 Temmuz tarihinde Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybeden 5 aylık bebeği Beren’in adı verilmesi kararlaştırıldı.

Beren Bebek Gündüz Bakım Evinde 3-6 yaş çocukların eğitim alacağı kaydedildi.

Bin 508 metrekare alan içerisinde 500 metrekare zemin oturumuna sahip toplamda 900 metrekare kapalı ve 750 metrekare açık alana sahip olan 100 çocuk kapasiteli bakım evinde, beş oyun odası, iki uyku odası, iki etkinlik atölyesi ile sosyal alanlar, drama atölyesi ve yemekhane bulunacak.

Ergene Belediyesi Beren bebekten sonra Bihter’in de adını yaşatacak

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel toplantı sonrasında yaptığı açıklamada tren kazasının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Beren bebeğimizin ismini yaşatmak adına adının Yeşiltepe Mahallesi’nde yapımı kısa bir süre sonra tamamlanacak olan gündüz bakımevine konulmasını meclisimize sunduk, meclis üyelerimizde kabul etti. Ben bu konuda tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Beren bebeğimizin yanı sıra Bihter kızımızın da adını Ergene’de yaşatmak istiyoruz. Hedefimiz kendi mahallesinde, dedesinin yaşadığı Vakıflar Mahallesi’nde düşünüyoruz" dedi.

Başkan Yüksel, "Çalışan aileler çocuklarını emanet edebilecekleri güvenli bir çatı ararlar. Kreşlerimizin varlığı ve yapım amacı da bu çalışmalarımızın bir parçasıdır. Velimeşe Belediye Başkanlığı görevimde de kreş projesini hayata geçirip Milli Eğitim Müdürlüğüne teslimini gerçekleştirdik. Önemsediğim konuların başında geleceğimizin mimarları çocuklarımız yer almaktadır. Bu alanda sürdürdüğüm çalışmalarım her daim devam edecektir" diye konuştu.