Beton dubaya çarpan otomobil takla attı

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu Otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametine giden İlknur Pusa yönetimindeki 59 ES 182 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu aydınlatma direğinin yanında bulunan beton dubaya çarparak metrelerce sürüklendi ve takla atarak durabildi. Otomobil hurda yığınına dönerken, çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ters dönen otomobil ise kepçe yardımıyla düzeltildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de aracın elektrik aksamını sökerek olası bir patlama riskine karşı tedbir aldı. Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.