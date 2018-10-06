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Beton mikseri devrildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir beton mikseri devrildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir beton mikseri devrildi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Muratlı Caddesi'nde meydana geldi. Muratlı ilçesi istikametinden şehir merkezine doğru gelen beton mikseri bilinmeyen bir nedenden dolayı yol kenarına devrildi. Mikserin şoförü kazayı hafif şekilde atlattı. Kaza sonrası mikser devrildiği yerden kaldırıldı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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