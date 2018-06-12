Beyoğlu Belediyesinden Çorlu’da Birlik İftarı

Ramazan ayının kardeşlik ayı olduğunu kaydeden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Çorlu ile Beyoğlu’nun da kardeş olduğunu söyledi. Demircan, AK Parti’nin Çorlu’da belediye başkanlığını kazanması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha mutlu olacağını da kaydetti.

Beyoğlu Belediyesince Çorlu’da düzenlenen Birlik İftarı, Çorlu Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi. AK Parti MKYK Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, Tekirdağ Milletvekili adayı Av. Kerim Atalay ve parti yöneticilerinin yer aldığı iftar yemeğine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Yaklaşık 4 bin kişinin bir araya geldiği iftar yemeği öncesi konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "Bu akşam bu meydanı dolduran herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi en içten sevgilerimle muhabbetlerimle selamlıyorum, iftarımızı şereflendirdiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ramazan ayı bereket ayı, rahmet ayı, kardeşlik ayı ama en önemlisi paylaşmak ayı. İşte bugün burada Çorlu’nun bu meydanını paylaşıyoruz, soframızı paylaşıyoruz, çorbamızı paylaşıyoruz, hurmamızı paylaşıyoruz. İnsan paylaşmaktır, insanoğlu bağımlı aciz bir varlık tek başına yaşayamaz. Bizi cennete koysalar tek başımıza bir şehri bize verseler deseler ki tek yaşayacaksın yaşayamaz, yaşayamayız. İnsan havaya bağımlı, suya bağımlı, yemeye bağımlı, sevgiye muhabbete bağımlı, anneye babaya çevresine komşuya bağımlı. Komşu komşunun külüne muhtaç. Bakın hepimizin evde yiyecek yemeğimiz var ama bugün burayı doldurmak bize neşe veriyor, heyecan veriyor, güzellik veriyor. Çünkü burada insanlar var hep birlikteyiz, beraberiz. İşte insan aslında böyle bir varlık. Paylaşmak üzere yaratılmış bir varlık ama insanoğlu bazen nankördür unutur bu duyguları. Der ki nefsinin esiri olur vicdanın aklıyla düşünmez ben yiyeyim başkası yemesin der dünyadaki bütün problemlere bir bakın Irak’ta Suriye’de her yerde nefsinin esiri olmuş insanlar gibi bakıyorlar. Ben yiyeyim sen yeme ben yaşayayım sen yaşama ben iyi olayım sen öl diyorlar. İşte ramazan ayı rahmet ayı bereket ayı. Bize neyi hatırlatıyor? İnsanlığımızı. Vicdanımızın aklıyla bedenimize tahakküm kuruyoruz, 16 saat boyunca su yok açlık var, terbiye ediyoruz. Diyoruz ki sen istediğin gibi beni yönetme biz senin sana tahakküm edeceğiz. Bir bardak su bir kap yemek nasıl da bizim havamızı bozuyor. İnsan var ya işte acziyetini hissediyor oruç bize bunu hatırlatıyor, paylaşmayı hatırlatıyor. İşte bu ramazan iftar sofralarının büyüklüğü burada" dedi.

"Halil İbrahim Sofrası’nı duymuşsunuzdur Halil İbrahim sofrası içinde bin bir nimetlerin olduğu sofra değil" diyen Demircan, "Halil İbrahim sofraya oturduğunda eğer bir yanında biri yoksa bir misafir yoksa çıkıp misafir ararmış yoksa bulamazsa oruç tutarmış. Halil İbrahim Sofrası’nın bereketi oradaki insanların varlığından. Değerli Çorlulular ramazan ayından hareketle şunu söylemeye çalışıyorum. İşte hep birlikte meydanımızı doldurduk, paylaşıyoruz. Soframızı paylaşıyoruz, memleketimizi paylaşıyoruz ne zaman ki fitne var fesat var, aramızda terör var, hainler var, bölücüler var işte bu memleket sofrasını paylaşanları çok görenlere bizim bir cevabımız var. Cumhurbaşkanımız, liderimiz onun için ne diyor tek vatan tek millet tek bayrak tek devlet diyor. Bu memleket 81 milyon hepimizin hep birlikte birbirimizin hukukunu birbirimizin kardeşlik hukukunu korursak birbirimize kenetlenirsek o zaman bu memleket paylaştığımız bu memleket daha refah içerisinde daha güzellikleri birlikte yaşayacak. Ben de Beyoğlu’ndan geldim Beyoğlu’ndan size selamlar getirdim, İstanbul’dan selamlar getirdim. Memleket sevdalısı, hizmet sevdalısı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan emin olun Çorlu’da belediyeyi aldığımızda çok daha mutlu olacak ve elbette bizler de İstanbul’daki tecrübeyi burada hep birlikte Çorlu ile görüşeceğiz. Dedik ya rahmet ayı bölüşmek ayı ama bir de kardeşlik ayı Çorlu ile Beyoğlu kardeş inşallah. Sizinle burada buluşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum ve Ramazan Bayramınızı bugünden tebrik ediyorum. Sizleri Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum" diye konuştu.