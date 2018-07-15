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15 Temmuz 2018 19:20

Beyza gözyaşları arasında toprağa verildi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 17 yaşındaki genç sporcu Beyza Adalı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Beyza gözyaşları arasında toprağa verildi

15 Temmuz 2018 19:20


Olay, 6 Temmuz Cuma günü Saray’ın Pazarcık Mahallesi Kambursöğüt mevkiinde meydana gelmişti. Arkadaşlarıyla bisiklet turuna çıkan voleybol oyuncusu 17 yaşındaki Beyza Adalı’ya Adem Ö. idaresindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Beyza Adalı ilk olarak Saray Devlet Hastanesine ardından Çerkezköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Adalı 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.


Beyza Adalı, Yeni Mahalle Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ayaspaşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Cenaze törenine CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, genç sporcu Beyza’nın öğretmenleri, okul ve spor arkadaşları ile çok sayıda seveni katıldı. Adalı’nın tabutunun üzerine oynadığı takımın forması koyuldu.




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