‘Bilmeyen Kalmasın Projesi-2' başladı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi ortaklığında hazırlanan ‘Bilmeyen Kalmasın Projesi-2', Tekirdağ Anadolu Lisesinde geniş bir katılımla başladı.

Tekirdağ Anadolu Lisesinde düzenlenen açılışa Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Tekirdağ Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Solak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Tekirdağ Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Solak, "Proje kapsamında 24-25 Ekim tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesinde 14, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde 5, Ebru Nayim Fen Lisesinde 7, Tekirdağ Anadolu Lisesinde 10, Şehit Mehmet Şengül Ortaokulunda 7, Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezinde 13, Çorlu Şahinler Ortaokulunda 10 ve Çerkezköy Nurullah Narin Ortaokulunda 5 olmak üzere olmak üzere toplam 71 atölye çalışması yürütülecek. 2 gösteri deneyi atölyesi ile bu sayı 73 olacak. Ayrıca Ebru Nayim Fen Lisesi ve Çorlu Şahinler Ortaokulunda alanlarında uzman akademisyenler tarafından 3 seminer verilecektir. Atölye çalışmaları ise öğrenci yaş grubuna göre sınıflandırıldı" dedi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ise, "Çağımız bilgi ve proje çağı. Gençlerimizi yarına hazırlamak ve hazırlatmak zorundayız. Son 15-16 yıldır en büyük yatırım harcamalarını Milli Eğitime ayırıyoruz. Okullarımızın fiziki kapasitelerini genişlettik. İçerileri bilgisayarlarla, akıllı tahtalarla donattık. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize tabletler verdik. Bu konuda büyük mesafeler aldık. Bu bilim şenlikleri ile daha hızlı mesafeler alacağımızı düşünüyoruz. Buradaki amaç hem öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamaya dökmek, hem de öğrencilerimizin okul zamanı dışında da çalışmalar yapmasına vesile olmak. Öğrencilerimizin öğrenirken bunu bir hobi olarak görmesini ve eğelenerek öğrenmesini sağlamak. Bunu başarabilirsek öğrencilerimiz şu an için kullandıkları cihazların içeriklerini ve bilgilerini daha iyi anlamış olacaklar" diye konuştu.

Programa katılan Prof. Dr. Mustafa Böyükata ise "Malumunuz TÜBİTAK devlet adına birçok bilimsel çalışmada olduğu gibi bilimin topluma yaygınlaşması adına fonlama yapıyor, destek sağlıyor. Birçoğunuz görmüşsünüzdür 4004, 4005, 4006 ve 4007. 4006 birçoğunuz biliyorsunuzdur okullardaki bilim fuarları destekleme programı, 4007 şu anda yaptığımız bilim şenliği. Bu da bilimin eğlenceli yönüne eğilen 7'den 70'e toplumun bütün kesimlerine yayılan bir projedir" şeklinde konuştu.

Kurdelenin kesilmesinin ardından katılımcılar öğrencilerin hazırladığı projeleri teker teker gezdi.

Proje kapsamında Ebru Nayim Fen Lisesi, Tekirdağ Anadolu Lisesi, Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu, Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi, Çorlu Şahinler Ortaokulu ve Çerkezköy Nurullah Narin Ortaokulu ile işbirliğine gidildi.