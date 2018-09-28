Bin balya saman kül oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait istiflenen bin balya saman yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, mahalle merkezinde Recep Allı'ya ait istiflenmiş saman balyalarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Kozyörük ve Malkara itfaiye istasyonlarından yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yaklaşık bin balya samanın yandığı belirtildi.