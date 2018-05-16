Bir Fikrim Var Projesinin ödülleri sahiplerini buldu

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığı ile düzenlenen Bir Fikrim Var adlı proje yarışmasının final ayağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "İlimiz gerçekten büyüyen, gelişen ve üreten bir şehir konumunda. Bunların bir araya gelmesi ile biz daha fazla üretip kazanmayı ve büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyümeyi de meslek liselerinde başlayıp, meslek yüksekokullarında tamamlamalıyız. Bu tür çalışmalarla hem gençlerimiz kendini ispat ediyor, hem de bizler için yetişmiş vasıflı eleman farkındalığını bir kez daha vurgulayan değerli bir çalışma. Ben öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlk çalışmaya bütün okullarımızın katkı sağlaması da büyük mutluluk verdi. Tekirdağ için elimizdeki gençlerin en iyi şekilde yetişmesi, aldıkları eğitimi daha kaliteli olması için bizler de gerek Valilik gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Bu yeni fikirler, yeni buluşlar yapılması için daha fazla gayret sarf etmemiz gerekiyor ve bunu da birlikte başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise düzenlenen yarışmaya katılan okullara ve projeye destek veren Vali Mehmet Ceylan ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’e teşekkür etti.

"Tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmeliyiz"

Ulusan, "İlimizde 180 bin öğrencimizin 20 bin tanesi meslek lisesi öğrencisi. İlimizdeki her okul türü bizler için son derece önemli. Yapılan çalışmalar, bizler için ayrı bir önem taşıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak meslek liselerinde öğrenci sayılarını arttırmak için çalışma içerisindeyiz. Bu anlamda en önemli önceliğimiz, sektörle okullarımızın buluşması. Tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmeliyiz. Bu proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu yarışmamızın öğrencilerimiz nezdinde gelecekte yapacakları çalışmalarda başarılı olmaları adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dereceye giren ve başarılı olan öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Finale kalan okul öğrencilerinin yaptığı sunumların ardından değerlendirme kurulu, dereceye girenleri belirledi. Değerlendirmede Sessiz Okul Zili projesi ile Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5., Öğrenci Takip Otomasyonu projesi ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4., Kurakçıl Peyzaj projesi ile Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3., Günebakan Güneş Paneli projesi ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. ve Konuşan İlk Yardım projesi ile Tekirdağ Kadriye Nazif Gölge Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 1. oldu.