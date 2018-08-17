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17 Ağustos 2018 09:35

Birinci olan inek sahibine Almanya gezisi kazandıracak

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenecek olan Damızlık İnek Yarışmasında birinci olan inek sahibine Almanya’ya gezisi kazandıracak.

Birinci olan inek sahibine Almanya gezisi kazandıracak

17 Ağustos 2018 09:35


Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Durgun, 06 Eylül’de Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarında düzenlenecek olan 2. Damızlık İnek Yarışmasının kaliteli damızlık özelliğe sahip sığır yetiştiriciliği yapan üyeleri ödüllendirmek ve teşvik etmek için yapılacağını, ayrıca üyelerin yetiştirdiği kaliteli damızlık özelliğe sahip damızlık inek ve düveleri bölge ve ülke genelinde tanıtmak istediklerini söyledi.


Durgun, Damızlık İnek Yarışmasına birlik üyelerini ve tüm yetiştiricileri davet ederek, Damızlık Birliği üyesi olan ve holstein ırkı damızlık ineğe sahip olanların 27 Ağustos’tan önce başvuruda bulunmaları gerektiğini kaydetti.


Yarışmanın 2 aşamada yapılacağını açıklayan Durgun, "Ön eleme yetiştiricinin ahırında yapılacaktır. Ön elemeyi geçen 8 holstein inek katılacaktır. Yarışma günü ineklerin nakliyesi birliğimiz tarafından sağlanacaktır. Yarışma anında yetiştiriciler ineklerinin yanında olacaktır. Yarışmaya katılan inekler uzman kişiler tarafından değerlendirmeye alınacaktır" dedi.


Yarışma birincisi ineğin sahibi 12-16 Kasım tarihinde Almanya’da düzenlenen Eurotier Hayvancılık Fuarına ve Çiftlik Gezisine tüm masrafları DLG Fuarcılık tarafından karşılanarak gitme hakkı kazanacak.


Dereceye giren diğer ineklerin sahiplerine de sürpriz hediyeler verileceği de açıklandı.




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