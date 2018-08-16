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16 Ağustos 2018 09:42

Birlik başkanından küçükbaş hayvan kesimi önerisi

Tekirdağ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, kurban kesecek vatandaşlara küçükbaş hayvan kesimini tavsiye etti.

Birlik başkanından küçükbaş hayvan kesimi önerisi

16 Ağustos 2018 09:42


Küçükbaş hayvanların kesim için daha uygun olduğunu ifade eden Cemalettin Toluca,“Yaklaşan Kurban Bayramında bizler vatandaşlarımızın küçükbaş hayvan kesmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü, ilk kurban kesimi “Küçükbaş Hayvan” kesmekle başlamıştır. Aynı zamanda küçükbaş hayvanların eti merada ot ile beslenmelerinden dolayı organik olup, lezzeti de damak tadımıza uygundur. Birlik üyelerimizin elinde bulunan kurbanlık küçükbaş koç ve keçileri özellikle kurban için yetiştiriyoruz" dedi.


Kurban kesen vatandaşların da kurban alırken dikkat etmeleri gereken kurallar olduğunu hatırlatan Toluca, "Kurbanlık hayvanın gözlerinin parlak olması, kulaklarının düşük olmaması, boynuzlarının ise üçte birden fazla kırık olmayıp, topal ve sakat olmamasına özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Fiyat olarak ise, kurbanlık alan kişilerin aldıkları hayvanın et fiyatı üzerinden değil de, kurbanlık hayvan olarak hesap yapmaları gerekmektedir. Çünkü bu hayvanlar özel bir bakımla o güne getirildikleri unutulmamalıdır” diye konuştu.




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