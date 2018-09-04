Bisanthe Photo için geri sayım başladı

Uluslararası Fotoğraf Festivali için geri sayım başladı.

6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarının yer alacağı sergiler ve 2 gün sürecek Photo Safari düzenlenecek.

Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Bisanthe Photo 1. Uluslararası Fotoğraf Festivali ile ilgili toplantı yapıldı. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın başkanlık ettiği toplantıya festival komitesi üyeleri de iştirak etti. Toplantıda, festival hazırlıkları masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması da değerlendirildi.

’İnsan ve Yaşama Dair Kareler’ temalı yarışmada jüri tarafından yapılan değerlendirmede 492 katılımcıdan gelen bin 817 fotoğrafın değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

Başkan Eşkinat komiteden bilgi aldı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat festival komitesinden hazırlıklarla ilgili bilgi alırken, toplantıda yarışma jürisini oluşturan Kuratör Onur Ercoşkun, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği (TEFSAD) Başkanı Mehmet Çevik ve Edirne Fotoğraf Derneği (EFOD) Başkanı Serdar İyiyiz’in yanı sıra Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Temsilcisi Ahmet Akın da yer aldı.

5 fotoğraf sergisi açılacak

Süleymanpaşa Belediyesi, TESFAD ve TEFOD işbirliği ile gerçekleştirilen ve TFSF’nin destek verdiği Bisanthe Photo 1. Uluslararası Fotoğraf Festivali 5 fotoğraf sergisine de ev sahipliği yapacak. Tarihi Belediye Binası, Namık Kemal Evi, Hasan Ali Yücel Meydanı (Tarihi Bedesten altı), Değirmenaltı Mahallesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi ve Süleymanpaşa sahil dolgu alanında gerçekleşecek sergiler 4 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Photo Safarı 2 gün sürecek

Festival kapsamında ayrıca Süleymanpaşa ilçesi sınırları içinde 3 farklı rotada Photo Safari gerçekleştirilecek. Photo Safari’nin şehir içi, Bağ Rotası ve Uçmakdere olmak üzere üç farklı rotada gerçekleştirileceği belirtilirken, Photo Safari için 6-8 Eylül tarihleri arasında 09.00-18.00 saatlerinde sahil dolgu alanında kayıt masası oluşturulacağı ifade edildi. Konaklama için görevlilerce yönlendirme yapılacağı, çadırda kalmak isteyen katılımcılar için sahil dolgu alanında çadır alanlarının da tahsis edileceği kaydedildi.