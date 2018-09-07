Bisanthe Photo Uluslararası Fotoğraf Festivali başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın eşi Belgin Eşkinat ile birlikte katıldığı açılışa, Dünyaca ünlü Tekirdağlı fotoğraf sanatçısı Onur Ercoşkun, Tekirdağlı fotoğraf dernekleri TEFSAD ve TEFOD temsilcileri Edirne ve Kırklareli’nden gelen fotoğrafçılar, Rusya’nın en büyük fotoğraf organizasyonu Photo Visa fotoğrafçıları ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını festivalin küratörlüğünü de yapan Onur Ercoşkun güzel bir festival olmasını dileyerek, “Bugün ülkemizden, bölgemizden konuklarımızın yanı sıra aramızda yurt dışından önemli konuklarımız da var. Rusya’nın en önemli fotoğraf yarışması olan Photo Visa ekibi de burada. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Güzel bir festival diliyorum” dedi.

"Photo Bisanthe’nin mimarı, bu şehrin çocuğu dünyaca ünlü fotoğrafçımız Onur Ercoşkun’dur”

Ercoşkun konuşmasının sonunda Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ı sahneye davet etti. Başkan Eşkinat konuşmasında Onur Ercoşkun ile ilgili övgü dolu sözler söylerken, "Bu işin, Photo Bisanthe’nin mimarı, bu şehrin çocuğu dünyaca ünlü fotoğrafçımız Onur Ercoşkun’dur. Biraz önce sergiyi gezerken Tekirdağlı fotoğrafçıların yanı sıra Edirne ve Kırklareli’ndeki fotoğrafçıların da bizlere destek verdiğini gördüm. Bu ayrıcı bizi onurlandıran bir olay. Biz Bisanthe ailesine fotoğraf sanatını katmakta biraz geç kaldık. Ancak biz Tekirdağ’da bu kadar yoğun ve kaliteli fotoğraf çeken hemşehrilerimiz olduğunu bilmiyorduk. 2 derneğimiz de olağanüstü işler yapıyorlar. Her çektikleri kare bizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı

Eşkinat konuşmasının devamında, Photo Bisanthe’nin kalıcı bir festival olacağına vurgulayarak, "Bir taraftan photo safari, bir taraftan sergiler, paneller, yarışmalar yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz, daha ilk festivalimizde dünyaca ünlü Rus çalıştayı ile beraber yürüme serüveni. Arkasından başka önemli bir ülke gelecek ama hepsinin arkasında Onur Ercoşkun var. Ben Photo Bisanthe’nin uzun yıllar Tekirdağ’ın kalıcı markası olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Onur Ercoşkun, Tatiana Plotnikova, Stoyan Vassev, İrina Chmyreva, Marsha Goldman, TEFSAD, EFOD ve KIFSAD’ın sergi açılışları gerçekleştirildi.

Öte yandan sergilerin 10 Eylül tarihine kadar açık olacağı belirtildi.