Bisanthe Photo’da geri sayım başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın başkanlık ettiği toplantıya festival komitesi üyeleri de katıldı. Tekirdağ’da bir otelde gerçekleşen toplantıda, 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bisanthe Photo 1. Uluslararası Fotoğraf Festivali hazırlıkları masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması da değerlendirildi.

Seçici kurulun yarışmayı değerlendirme aşamasını tamamladığı, 400’ün üzerinde katılımcıdan gelen bin 800’den fazla fotoğrafın değerlendirilmeye alındığı ifade edildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, festival komitesinden hazırlıklarla ilgili bilgi alırken, toplantıda yarışma jürisini oluşturan Küratör Onur Ercoşkun, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği (TEFSAD) Başkanı Mehmet Çevik ve Edirne Fotoğraf Derneği (EFOD) Başkanı Serdar İyiyiz’in yanı sıra Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Temsilcisi Ahmet Akın da yer aldı.